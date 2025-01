Llibertat provisional per a 6 detinguts en el cas de suposats abocaments il·legals de residus procedents d'Itàlia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció 4 de Tarragona ha rebut aquest dijous sis persones detingudes en relació a suposats abocaments il·legals de residus, entre ells J.G. i A.M., dos dels màxims responsables de l'empresa lleidatana Griñó. La magistrada ha acordat la llibertat provisional dels detinguts, que s'han acollit al seu dret de no declarar, i que han passat a disposició judicial.

Com a mesures cautelars, la jutgessa ha ordenat la presentació periòdica al jutjat dels investigats i, per a 3 d'ells, també s'ha acordat la retirada de passaport i la prohibició de sortir del territori. En total, hi ha quinze persones detingudes i/o investigades pels delictes de pertinença a organització criminal, contra el medi ambient i falsedat documental en una causa que escatxiga set empreses.

El dimarts passat, en un escorcoll que es va allargar durant cinc hores a la seu de Griñó, agents de la Unitat Central Operativa del Seprona (Ucoma) van intervenir els ordinadors i telèfons mòbils que utilitzaven els arrestats, així com la documentació de compilance, que inclou les previsions de compliment normatiu.

En els últims quatre anys, el dispositiu de transport d'escombraries des d'Itàlia que gestiona el grup lleidatà Griñó ha inclòs l'arribada de 25 camions setmanals, de tres a quatre al dia. Els vehicles recorrien distàncies d'entre 1.600 i 2.000 km des de ciutats italianes com Nàpols o Milà, els gestors municipals de les quals contractaven els serveis de Griñó per desfer-se dels residus, fins a abocadors de Tarragona i Conca. En ocasions, els camions creuaven la Mediterrània en ferris que sortien de ports italians com Nàpols, Gènova o Civitavecchia (Roma).

Segons les investigacions de la Guàrdia Civil, aquest tràfec, que va començar el 2021 coincidint amb la fi de l'entrada de brossa amb vaixell pel port de Tarragona, va generar uns ingressos de gairebé 120 euros per tona, un total de 19 milions d'euros per transportar 160.000 tones de residus. La sospita és que, gràcies a un presumpte aparell de falsificacions documentals, part del material era tòxic i no era declarat com a tal o, si ho era, no rebia els tractaments d'avaluació corresponents.

Per la seva banda, fonts de Griñó han afirmat que l'empresa "sempre ha actuat d'acord amb la legalitat" i han mostrat la seva "disposició a col·laborar amb la investigació".

Arran d'aquest cas, diversos grups ecologistes han reclamat responsabilitats a la Generalitat per la seva suposada falta d'acció davant d'un presumpte cas de contraban de residus d'aquesta magnitud. Víctor Álvarez, coordinador a Catalunya d'Ecologistes en Acció, ha declarat a TV3 que "l'administració no ha fet la seva feina de manera adequada, i no ha portat el control del component lucratiu".

Des de l'Agència Catalana de Residus han declinat pronunciar-se sobre el cas, però han recordat que l'organisme es va comprometre, mitjançant una resolució de l'abril passat, a "garantir el compliment de la normativa sobre el trasllat transfronterer de residus" en el període 2024-2028.