La Paeria licitarà instal·lar un mòdul per a 32 temporers a la Caparrella

Imatge del terreny on s’habilitarà el mòdul per a temporers, al carrer Creu del Batlle. - MAGDALENA ALTISENT

L’ajuntament licitarà ben aviat la primera fase del Centre d’Acolliment de Temporers (CAT), que constarà d’un mòdul amb capacitat per allotjar 32 persones a la partida de la Caparrella. Una mesura que es va fer saber ahir en la comissió d’Acció Social i que s’aprovarà en la comissió de Gestió de la Ciutat. La construcció d’aquest mòdul està pressupostada en 539.000 euros i constarà de 8 espais de dormitori que podran allotjar quatre persones cada un, així com espais comuns de menjador, sanitaris, dutxes i bugaderia.

Així mateix, la licitació també inclou les connexions a subministraments bàsics, així com preparar el terreny per instal·lar el mòdul. La zona en la qual s’habilitarà és un solar de 3.000 metres quadrats situat al carrer de la Creu del Batlle, darrere de la zona comercial on hi ha el Wala, i es podrà arribar tant amb els autobusos urbans com per carril bici.

El tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va detallar que preveuen que aquest mòdul estigui disponible per a la campanya de la fruita de l’estiu que ve, que es complementarà amb altres equipaments socials i que la licitació “és un pas endavant en polítiques d’inclusió social i de suport als treballadors temporers”. Va afegir que la instal·lació del mòdul era “una necessitat detectada i reiterada per diversos sectors” i per diferents grups de l’oposició.

La construcció del CAT va ser una de les promeses electorals del PSC i la seua alternativa a l’alberg a les sitges de Pardinyes que plantejava l’anterior govern municipal d’ERC i Junts. Es complementaria amb els pisos que l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) posa a disposició de temporers pagant un lloguer simbòlic, i l’hotel de l’estació de trens, que es convertirà en un “centre d’acolliment de transeünts arribats durant la campanya agrícola” sense contracte i/o sense papers. Estarà actiu els mesos de juny, juliol i agost i tindrà 100 places de capacitat.

Paral·lelament, el govern proposarà en la pròxima comissió de Gestió de la Ciutat licitar la redacció del pla per convertir l’antiga escola Balàfia en el hub cívic del barri. Segons va dir Enjuanes ahir en la comissió, el projecte consta de tres edificis: la Casa Lila Afrània, un equipament d’inclusió i un edifici comunitari. L’espai d’inclusió tindrà places “per a persones amb possibilitats de plena autonomia per a una estada mitjana i un itinerari definit”.

Per la seua banda, el Comú va demanar promoure la participació dels veïns i del teixit associatiu en els consells de participació ciutadana, així com actualitzar el seu reglament i destinar més recursos i personal per optimitzar-ne el funcionament.