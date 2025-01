La plataforma Lleida contra la MAT inicia la via judicial contra la Paeria per autoritzar una línia elèctrica a l’Horta

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Lleida contra la MAT ha iniciat la via judicial contra la Paeria per donar la llicència d’obres d’una línia d’alta tensió a l’Horta de Lleida. Es tracta de la línia Rascón, que connectarà els municipis del Segrià d’Alcarràs i Albatàrrec. El representant de la plataforma, Adrian Drago, ha dit que la línia no respecta la distància de seguretat amb els habitatges i que un 40% del seu traçat és aeri. En aquest sentit, ha recordat que l’ordenança municipal determina que les línies a l’Horta de Lleida s’han de projectar soterrades i aprofitant les infraestructures existents. “Si han de passar les línies que ho facin de manera sostenible”, ha dit Drago, qui ha apuntat a noves mobilitzacions “si les administracions no rectifiquen".

La plataforma ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la Paeria després que el passat mes de desembre el consistori concedís la llicència d’obres a la promotora. “No han posat impediments a aquestes infraestructures”, ha manifestat Drago, qui també ha considerat que es tracten de projectes “en contra de la gent que viu i treballa a l’Horta”.

Concretament, la nova línia preveu connectar Alcarràs i Albatàrrec passant per les partides de Rufea, Butsènit, Plana de Gensana, la Femosa, Quatre Pilans i Caparrella. Drago ha apuntat que el projecte afecta un total de 16 habitatges que tindran una línia aèria “a 4 metres”, mentre que una modificació de l’any 2022 de l’ordenança municipal estipula que les línies elèctriques que passin per l’Horta de Lleida han d’aprofitar les infraestructures existents i han d’anar soterrades.

A tot això, el passat mes de setembre la plataforma Lleida contra la MAT ja va iniciar la via judicial contra la Generalitat de Catalunya per demanar la nul·litat dels actes per la implantació d’un gran parc solar projectat a Alcarràs que abastaria unes 700 hectàrees. Sobre aquest procés, la plataforma està pendent de presentar la documentació necessària “amb l’esperança” que les mesures cautelars paralitzin les obres.

Altres línies projectades

Des de la plataforma alerten que el cas de la línia de Rascón “no és aïllat” i que si no s’atura aquesta construcció serà “la primera línia de moltes”. En aquest sentit, Drago ha explicat que també s’està projectant una altra línia d’evacuació de més de 80 quilòmetres entre Ontinyena fins a l’Espluga de Francolí i que també afectaria part de l’Horta de Lleida. “Les coses es poden fer d’una altra manera utilitzant les infraestructures existents”, ha reiterat Drago.