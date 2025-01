Tallen l’Eix Comercial de Lleida per un conat de foc en una cuina

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers van tallar aquest 16a la tarda l’Eix Comercial, a l’altura del carrer Sant Antoni, per un conat d’incendi en una cuina. Van ser alertats a les 17.25 hores i va resultar ser un conat després de quedar una olla al foc a la cuina. L’incident no va anar a més. Els Bombers van ventilar l’immoble.

Al lloc també van acudir els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el SEM. Aproximadament mitja hora després del primer avís, cap a les 18.00 hores, es va reobrir el carrer Sant Antoni. L’últim incendi registrat a Lleida ciutat va ocórrer diumenge passat quan van cremar tres contenidors d’escombraries a la confluència dels carrers Bisbe Messeguer i Doctor Combelles.

La crema va obligar a confinar els veïns del número 30 de Doctor Combelles per evitar que poguessin patir intoxicacions pel fum. La Guàrdia Urbana va arrestar aquell mateix dia el suposat autor, un home de 39 anys que va ser enxampat in fraganti incendiant un dels contenidors per un comandament de la Guàrdia Urbana fora de servei que va alertar la Policia Local i els Bombers.

Aquell mateix dia hi va haver un foc en una paperera a la plaça Utxesa, un altre al costat de la carretera C-12 a Balaguer i un tercer al carrer Riu Besòs de Lleida, on un dels ocupants va resultar intoxicat per inhalació de fum