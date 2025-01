Bloqueja un autobús a Lleida perquè no la deixen pujar amb la cadira de rodes: "és frustrant"

Publicat per S. COSTA D. Vídeo de Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona amb mobilitat reduïda va bloquejar aquest dijous al migdia la circulació d’un autobús de la línia L-3 durant mitja hora després que li vetessin pujar al vehicle. Aquesta surrealista escena la va protagonitzar Carla García, de Tàrrega, per denunciar que no pot fer ús del transport públic de Lleida així com la lentitud de l’administració, ja que porta sis mesos esperant la targeta que l’acrediti com persona amb mobilitat reduïda i tenir registrat el seu vehicle, una cadira de rodes elèctrica tipus escúter.

“Fa un any vaig canviar la cadira de rodes per aquesta escúter i he viatjat en autobús, tren i avió amb aquest aparell”, va assenyalar ahir García, que va venir a Lleida per acompanyar una amiga amb discapacitat visual a una consulta mèdica. “Al primer bus no vaig poder pujar perquè no tenia espai, però en el segon em van vetar entrar al·legant que el model de l’escúter no estava homologat i que havia d’acreditar que tenia mobilitat reduïda”, va agregar. Arran d’aquesta “frustració total”, García va baixar amb el seu escúter a la calçada i es va posar davant del bus “per denunciar aquesta indefensió”.

Arran del bloqueig del bus, una patrulla de la Guàrdia Urbana s’hi va personar i va prendre les dades de García. Li van explicar que el reglament de viatgers del transport urbà de la Paeria estipula que les cadires de rodes amb motor han de tenir un certificat d’homologació europea i que les persones usuàries han d’acreditar que tenen la mobilitat reduïda. “Porto sis mesos esperant la targeta que acrediti la meua discapacitat i encara pot tardar un any més; significa això que no podré pujar als busos de Lleida en un any? Prou problemes tenim les persones amb mobilitat reduïda per ara patir això, és indignant”, va lamentar García, que després de mitja hora de bloqueig es va retirar de la calçada i va deixar que l’autobús seguís amb la ruta.

La Paeria va dir que revisaran i modificaran pròximament el reglament de viatgers del transport urbà “per recollir les necessitats en matèria d’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda”. Altres persones amb mobilitat reduïda han denunciat no poder pujar als busos urbans perquè la rampa d’accés al vehicle no funcionava.

Segona millor marca del transport públic l’any passat

Els autobusos urbans van fer l’any passat un total de 7,3 milions de viatges, una xifra que és el segon millor registre de la seua història, tan sols darrere del 2010, quan hi va haver 7,4 milions. Una informació que va donar el govern municipal ahir en la comissió de Seguretat i Mobilitat, en la qual es va detallar que el nombre de viatges el 2024 va augmentar un 15,3% respecte a l’exercici anterior i que totes les línies van registrar un increment de viatgers. La que més es va incrementar va ser l’L9 Polígons, un 29% més, seguida de l’L4 Pardinyes-Mariola (24,7%) i l’L7 Costa de Mangraners-Secà (20,5%). D’altra banda, les línies més utilitzades són l’L7 amb 2.139.599 viatges, seguida de l’L6 Mercat Bordeta-Arnau, amb 1.030.282. Quant al bus llançadora que uneix Ciutat Jardí amb Ricard Viñes que es va posar en marxa el 25 de novembre, fins dimecres havia fet 3.021 viatges.