Cap infracció en 55 controls a l'empresa de Lleida investigada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha fet en els últims quatre anys un total de 55 inspeccions a les plantes de tractament de residus de Riba-roja d’Ebre (46) i Constantí (9), a Tarragona, i “en cap d’aquestes inspeccions s’han detectat residus no autoritzats i la documentació presentada complia la normativa vigent”, segons va informar ahir l’organisme.

Aquestes dos plantes han estat escorcollades per la Guàrdia Civil en el marc de l’operació Rifiuti –escombraries en italià–, que ha suposat la detenció de sis persones i la imputació de nou més per la seua presumpta participació en una trama dedicada al contraban de residus des d’Itàlia que suposadament operava entorn de l’empresa lleidatana Griñó Ecològic i que ha escatxigat un total de set societats, diverses d’aquestes filials de la primera. Precisament, els sis arrestats, entre ells J.G. i A.M., dos dels màxims responsables de Griñó, van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció 4 de Tarragona.

L’organisme es reserva el dret a presentar-se com a acusació si hi ha indicis de criminalitat Els investigats no van declarar al jutjat i la magistrada va retirar el passaport a tres d’ells

La magistrada va decretar llibertat provisional per a tots ells, que es van acollir al seu dret a no declarar. Tanmateix, va acordar mesures cautelars com presentacions davant del jutjat quan siguin requerits i, a més, a tres els va retirar el passaport i els va prohibir la sortida de l’estat.

Per la seua part, des de l’Agència de Residus de Catalunya van explicar ahir que porten a terme els controls, tant a les plantes de tractament com els que fan en el transport per carretera, en coordinació amb la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra. L’organisme va afegir que es posa a disposició de les autoritats judicials per col·laborar en qualsevol investigació i que es reserva el dret de presentar-se com a acusació particular en cas que es detectin indicis de delicte.

A més, també va recordar que el trasllat transfronterer de residus dins de la Unió Europea està regulat i que aquesta investigació “té com a subjecte plantes privades de tractament de residus”.

El dispositiu de transport d’escombraries des d’Itàlia –des de ciutats com Milà i Nàpols– que gestiona Griñó ha inclòs en els últims quatre anys l’arribada de 25 camions setmanals, de tres a quatre diaris. La Guàrdia Civil sospita que aquesta activitat pot ser il·legal i l’empresa ho nega, assegurant que ha actuat sempre de forma legal.

Segons les indagacions de la Guàrdia Civil, haurien cobrat 19 milions d’euros de 160.000 tones de residus que, gràcies a un presumpte enrenou de falsificacions documentals, segons indiquen les investigacions, incloïen material tòxic que no era declarat com a tal o que, si ho era, no acabava rebent els tractaments d’avaluació.

Per la seua banda, des de Griñó confien que l’assumpte quedarà aclarit com més aviat millor i insisteixen que la companyia sempre ha actuat d’acord amb la legalitat.