Cimera d'empresaris lleidatans a la Llotja

Més de 40 empresaris lleidatans del grup Batec es van reunir ahir per posar en comú les seues impressions sobre l’actualitat del sector en un acte a la Llotja que va comptar amb la participació del president de Pimec, Antoni Cañete. Assistents van explicar que aquest va afirmar que tornarà a presentar-se al càrrec de president aquest any. Paral·lelament, Cañete i el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, natural de Guissona, van escenificar a Barcelona l’acord a la proposta de la llei de cambres que van aprovar per unanimitat les 13 cambres de comerç catalanes.

D’altra banda, el 20 de gener se celebrarà la primera Cimera del Comerç de Catalunya a Vic, organitzada per Pimec Comerç, a la qual assistiran representants d’una desena d’associacions de comerciants de la província.