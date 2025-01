Lleida entra en el consell rector del col·legi estatal d'agents immobiliaris

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del col·legi d’agents de la propietat immobiliària (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, ha entrat en el consell rector dels col·legis oficials d’API de l’Estat, integrat pels presidents dels col·legis de Cadis, Salamanca i Àvila, Navarra, Múrcia, Ourense i Castelló. Lleida forma part del govern del col·legi per “defensar la nostra professió davant de les administracions, així com ajudar a donar visibilitat i prestigi a la província”, va afirmar Esteve, que ocuparà el càrrec de vocal durant els propers quatre anys.

Va assegurar que “necessitem que la nostra professió sigui reconeguda institucionalment i jurídicament a tot l’Estat” amb un registre obligatori de col·legiats com el que es va incorporar a Catalunya el 2007.

Així mateix, va explicar que el consell ha firmat un conveni amb Caixa Guissona per portar la comptabilitat i les finances del col·legi.

El president del consell, Ángel Martínez, va assegurar que “és un orgull comptar amb Lleida, la seua representació serà important per al col·legi i per a la província”. Martínez, que és també el representant dels agents immobiliaris de Cadis, va valorar que les últimes mesures en matèria d’habitatge que el president Sánchez ha anunciat aquesta setmana “són molt genèriques, dir que es construiran milers d’habitatges sense cap full de ruta és un brindis al sol”. Va afegir que “les mesures intervencionistes que s’estan patint amb més força a Catalunya estan produint l’efecte contrari al que el legislador pretenia, possiblement amb bona fe”. Martínez va advocar, en aquest sentit, per un “pacte d’Estat entre totes les forces polítiques i totes les administracions públiques amb un pla estratègic a quinze o vint anys”.