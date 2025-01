La Paeria de Lleida doblarà les càmeres de vigilància a l'Horta i n'instal·larà una quarantena més

El govern municipal doblarà les càmeres de vigilància que hi ha actualment a l’Horta i n’instal·larà 40 de noves que es complementaran amb les 44 que ja hi ha, que també tenen lectors de matrícula. Una mesura de la qual es va informar ahir en la comissió de Seguretat i Mobilitat, en què també es va dir que mantindran el dispositiu especial de seguretat a l’Horta per prevenir els robatoris en habitatges.

Segons ha pogut saber aquest diari, aquesta quarantena de càmeres s’instal·laran en zones encara per determinar i es finançaran a través d’una partida destinada inicialment per a l’àrea de Mobilitat. Així mateix, al ser aparells que podran ser utilitzats pels cossos i forces de seguretat per a tasques de vigilància, han de comptar amb l’aval del departament d’Interior. Val a recordar que les primeres càmeres a l’Horta per detectar abocaments il·legals d’escombraries i prevenir robatoris en torres i cases es van instal·lar el 2021, quan en van col·locar 19. En els anys successius van instal·lar més aparells fins a arribar a les 44 actuals. En aquell moment, la principal tasca era la lectura de matrícules de cotxe. Paral·lelament, la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va dir en comissió que l’operatiu especial de seguretat a l’Horta “el mantindrem fins que sigui necessari, no abaixarem la guàrdia per garantir la seguretat dels veïns”.

Per la seua part, ERC va reclamar revisar el pla local de seguretat “per fer una diagnosi profunda de les característiques de l’Horta” i poder “definir o concretar mesures efectives per reduir la inseguretat”.

Contenciós per avalar una línia elèctrica per la zona

La plataforma Lleida Contra la MAT va anunciar ahir que presentarà un recurs contenciós administratiu contra la Paeria per haver donat la llicència d’obres per fer una línia d’alta tensió que passaria per les partides de Rufea, Butsènit, Plana de Gensana, la Femosa, Quatre Pilans i Caparrella “a 4 metres” de les cases. El seu portaveu, Adrià Drago, va assegurar que la línia, projectada per Rascon Solar, incompleix la distància de seguretat amb les cases i que l’ordenança municipal estipula que les línies que passin per l’Horta han d’aprofitar infraestructures ja existents. La Paeria va respondre que el projecte està aprovat per la Generalitat, que compleix els requisits que estableixen les normatives autonòmiques i local i que tenen “l’obligació legal” d’atorgar la llicència.Al seu torn, l’associació de l’Horta Sud va denunciar ahir que operaris de Solaria van accedir sense permís a dos finques privades per fer inspeccions i la Urbana els va fer fora.

La nova ordenança del civisme, al març

El govern municipal està ultimant la modificació de l’ordenança del civisme i la convivència i la seua previsió és fer una consulta pública prèvia del document a finals d’aquest mes per posteriorment aprovar-la al pròxim ple del març. Un calendari que no va agradar a l’oposició, que va criticar que és “molt ajustat per poder fer una revisió a fons dels canvis en l’ordenança”. Van acusar el PSC de “repetir les mateixes pràctiques que va fer per tramitar la Zona de Baixes Emissions”.