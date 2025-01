La UdL demana disculpes i retira la col·laboració al concurs d'història d'Espanya impulsat per entitats d'extrema dreta

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida ha demanat disculpes i ha decidit retirar-li la col·laboració al concurs d'història d'Espanya impulsat per un sindicat contrari a la immersió, la Fundació Neos de Jaime Mayor Oreja i altres entitats. L'Olimpíada Catalana d'Història d'Espanya estava prevista per al 21 de març a la universitat lleidatana, que com a premi al guanyador aportava la gratuïtat del primer any de matrícula de grau. La UdL ha admès que la proposta "no compleix amb el perfil mínim exigible per una universitat pública", atesa la seva vinculació a entitats "fortament ideologitzades i amb un biaix notori pel que fa a la visió de la història, incompatible amb el rigor acadèmic propi de les universitats".

La UdL ha retirat el vistiplau que va donar inicialment a l'activitat adreçada a estudiants de segon de batxillerat, i "ja no té cap vinculació" amb ella, és a dir, ni pagarà la matrícula de primer any al guanyador ni tampoc cedirà l'espai per celebrar el concurs. La universitat reconeix "una sèrie d'errors" que han portat a aquesta situació, i lamenta "no haver aplicat una vigilància acadèmica estricta sobre aquesta proposta, que venia de la mà d'un dels membres del professorat de l'àrea esmentada".

El professor va argumentar en resposta a preguntes de l'ACN que el sindicat AMES de professors de secundària s'havia posat en contacte amb ell per demanar-li el seu suport per celebrar l'olimpíada. L'entitat ja n'havia organitzat un concurs l'any passat sobre llengua castellana i literatura a la UdL, però en aquest cas sense el suport de les altres entitats que han patrocinat l'Olimpíada d'Història. En el cas actual, ell va enviar la proposta al Vicerectorat d'Estudiants i d'aquí va anar al Consell Social, que la va acceptar.

"Per tant, reconeixem aquests dos nivells de manca de control", continua la UdL, que es compromet a revisar de forma immediata tots els procediments d'acceptació d'aquest tipus de col·laboracions per tal que no es repeteixin els errors actuals.

La universitat demana disculpes a la societat lleidatana i catalana per tot aquest incident, tot i que afecta una activitat que no havia promogut la UdL.

Patrocinadors de l'Olimpíada d'Història d'Espanya

Els patrocinadors de l'Olimpíada d'Història d'Espanya són diferents entitats, que l'han fet possible aportant persones, aules, premis, serveis i ajuts econòmics. L'entitat Aixeca't es defineix com una organització formada per voluntaris de diferents col·lectius professionals "amb un nexe comú d'especial implicació en defensa de la unitat d'Espanya i la legalitat vigent, així com en la recomposició de la fractura social i econòmica consumada pel moviment secessionista català".

El sindicat AMES, de professors de secundària, defensa que no hi hagi immersió a les escoles, de forma que es pugui cursar la primària en català o castellà -la llengua materna de cada estudiant-, i després a l'ESO es vagi introduint l'altra llengua de forma progressiva a través d'algunes assignatures per "afavorir el domini real de les dues llengües". "Considerem que és el millor per a una persona que viu en una societat bilingüe com és la catalana", afegeixen en la seva pàgina web.

La Fundació Neos està presidida per Jaime Mayor Oreja i es defineix en el seu ideari contrària a l'eutanàsia, l'avortament, la ideologia de gènere, la Llei de memòria democràtica, les lleis LGTBI, la taula de diàleg entre Catalunya i Espanya, l'autodeterminació, l'Espanya federal, el republicanisme, "l'atac sistemàtic a l'idioma espanyol" i la "mentida, com a projecte de govern instal·lat a Espanya".

L'Associació Cultural Héroes de Cavite té com a missió "contribuir al coneixement de la història dels països hispans, defensar l'idioma espanyol -llengua vehicular de la Hispanitat- i difondre la cultura i civilització hispàniques".

Finalment, a més de la Reial Acadèmia de la Història, també és patrocinador l'associació Historiadors de Catalunya-Antoni de Capmany, que va néixer amb "l'objectiu de difondre i donar a conèixer la història des de la màxima objectivitat possible, amb sentit crític, acadèmic, però amb un llenguatge intel·ligible i agradable al profà". Qüestiona el relat independentista sobre la Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta.