Violant Cervera, portaveu de Junts: “Des de l'oposició podem incidir en totes les àrees importants”

El grup municipal de Junts és l’únic de l’oposició que va votar a favor del pressupost per al 2025 de la Paeria en el ple del passat dia 10, igual com va fer amb el de l’any passat. De fet, en aquest exercici va elaborar els comptes de manera conjunta amb el PSC, però la portaveu de Junts, Violant Cervera, manté que no té cap intenció d’entrar en el govern. “Volem mantenir-nos a l’oposició perquè quan formes part d’un govern de coalició hi ha un repartiment d’àrees i nosaltres volem incidir en totes les que creiem importants per a la ciutat”, argumenta, i subratlla que “la millor manera de demostrar la capacitat de governar és fer des de l’oposició polítiques de govern”.

Cervera defensa que volen “posar de relleu el treball que va fer el nostre grup en l’anterior mandat [van governar primer al costat d’ERC i el Comú i després només amb els republicans]”. “No volíem que grans projectes de ciutat quedessin paralitzats, sobretot el pla de l’estació i el polígon de Torreblanca, a part d’altres iniciatives com el pavelló de la Fira o la remodelació de la rambla Ferran, i altres com més càmeres a l’Horta i parcs infantils inclusius”, assenyala.

Considera que “l’aportació de Junts és decisiva per al desenvolupament de la ciutat”

Després de constatar un nivell “correcte” del compliment del pressupost del 2024, han repetit amb el d’aquest any i també han firmat un “acord de governança, que preveu una actitud vigilant o garant del compliment”.

Creu que l’aportació de Junts “és decisiva per al desenvolupament de la ciutat” i que “la ciutadania entendrà el nostre suport si el 2027” veu resultats. “Podíem fer una oposició de criticar-ho absolutament tot o intentar posar el focus en els temes que són realment importants, com la nostra identitat, cultura i llengua, que també és en el pressupost”, recalca. Aposta per donar “estabilitat” al govern socialista, però diu que “no ve donada com un xec en blanc, sinó d’intentar que les idees d’ambdós partits siguin compatibles”.

“Ambdós tenim vocació de govern i, per tant, més enllà dels trets ideològics, som capaços de posar-nos d’acord en els grans temes de ciutat. Si arribem a acords en el futur, perfecte. I si alguna postura està molt contraposada, hi votarem en contra. Però abans prefereixo trobar els punts en comú. És el que hem fet i el que volem continuar fent”, sentencia.