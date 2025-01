Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa, va reiterar ahir durant una dinar amb periodistes el seu compromís de traslladar la Fira a l’antiga Hípica, emplaçament actual de les firetes, i va explicar que es dissoldrà el consorci que gestiona l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) entre Cappont i la Bordeta a favor d’un nou projecte vinculat amb la modificació del pla general urbanístic (POUM) que haurà de permetre crear un nou barri amb gairebé 4.000 habitatges i un recinte firal de 110.000 m², dels quals 50.000 seran de superfície coberta.

“Serà tecnològicament avançat, eficient energèticament i accessible”, va detallar. No obstant, va explicar que no es podrà materialitzar fins que no s’aprovi definitivament el nou POUM i va afegir que aquest juny preveu donar llum verda a avançar-lo. L’alcalde va explicar que “a l’espai que quedarà lliure als Camps Elisis guanyarem zones verdes” perquè s’ampliaran fins al canal de Seròs, on preveu habilitar un sender seguint el seu curs.

També planeja transformar l’espai que ara ocupen els pavellons “per facilitar més habitatges, especialment de protecció pública”. Larrosa va confirmar que l’Aplec del Caragol es traslladarà també al nou recinte firal. Així mateix, va indicar que la planta baixa del nou Palau de Vidre estarà llesta entre el març i l’abril per poder utilitzar-se durant les Festes de Maig, mentre que preveu inaugurar la primera planta durant el proper Nadal. Finalment, l’alcalde va comentar que demanarà una subvenció d’1,2 milions a la Generalitat, en el marc del pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per reformar el xalet modernista dels Camps Elisis i dotar-lo d’usos culturals i educatius.