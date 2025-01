Les restes arqueològiques a les obres de l'estació de Lleida, enterrades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria va donar per finalitzada ahir l’excavació arqueològica del solar al costat de Príncep de Viana en el qual la Generalitat edificarà la nova estació d’autobusos. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que els vestigis trobats han estat catalogats, però no es deixaran visibles ni seran visitables al no tenir un gran valor arquitectònic, sinó que seran enterrats de nou.

Es tracta de les restes de dos edificacions de l’antic barri extramurs de Sant Pau del Mercadal, que en l’època medieval podrien haver estat fondes per a les persones que feien parada a Lleida. “Han aportat moltíssima informació per conèixer més la nostra història”, va indicar Larrosa. La troballa de més valor va ser un petit tresor de 115 monedes, com va publicar aquest diari, d’entre el 1115 i el 1134 i emeses pel rei Alfons I el Batallador d’Aragó.