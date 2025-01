Un altre intent d’assalt a l’Horta de Lleida: els lladres fugen al saltar l’alarma

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte a la matinada hi va haver un nou intent de robatori en una torre de l’Horta de Lleida, que s’afegeix al que hi va haver divendres en un magatzem de la partida Peixa Sommes. El d’ahir va tenir lloc a la partida de les Canals. Els afectats, que no resideixen en aquest immoble, van explicar a aquest diari que “sobre les 1.30 hores va saltar l’alarma que es dispara quan les càmeres de seguretat detecten alguna presència. Pensàvem que havien estat els gats que tenim al magatzem. Però avui (per ahir) al matí, quan hem vingut, hem vist que havien trencat la tanca perimetral i llançat pedres contra les càmeres”. Val a destacar que el divendres de la setmana passada hi va haver un altre robatori en aquesta partida. Els lladres, encaputxats, van robar diversos objectes, com un matxet.