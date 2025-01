Detingut per robar al bar de la plaça Sant Joan de Lleida d'on el van acomiadar

Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada de divendres dos persones acusades de robar en un bar de la plaça Sant Joan, segons ha pogut saber aquest diari. Es dona la circumstància que un dels arrestats és un extreballador de l’establiment que havia estat acomiadat i que va accedir amb les claus del local.

El robatori es va produir entre les 2.00 i les 3.00 hores quan els Mossos d’Esquadra van ser alertats per la responsable del bar. La dona va veure per les càmeres de seguretat que hi havia dos individus a l’interior de l’establiment i en va reconèixer un com un exempleat que va ser acomiadat. Paral·lelament, un testimoni va presenciar el robatori, va veure com els dos individus fugien i els va seguir. Agents van localitzar poc després els presumptes lladres, els van identificar i els van escorcollar. Portaven més de 2.000 euros que suposadament havien sostret de l’interior del bar i també van recuperar unes claus que eren del local. Sospiten que l’exempleat va robar a l’establiment com una venjança pel seu acomiadament.

En els últims deu dies s’han produït diversos robatoris en establiments de la capital. Un en una sala de jocs de l’avinguda Prat de la Riba a mitjans de la setmana passada. Va ser comès per dos individus que anaven armats amb ganivets, tapats amb passamuntanyes i que es van emportar un botí d’uns 6.500 euros. No han transcendit detinguts. Es dona la circumstància que un dia abans van assaltar un client d’aquest local després de guanyar un premi de 2.000 euros. Els Mossos van detenir el suposat autor.

D’altra banda, el dijous i el divendres de la setmana passada, en menys de 24 hores, hi va haver dos assalts en una gasolinera del carrer Corts Catalanes a Balàfia. Agents de la policia catalana van arrestar diumenge un dels suposats autors del segon robatori, un jove de 19 anys que, quan va ser localitzat, anava vestit amb la mateixa roba que el dia del robatori.

Un altre intent d’assalt a l’Horta: els lladres fugen al saltar l’alarma

■ Ahir a la matinada hi va haver un nou intent de robatori en una torre de l’Horta de Lleida, que s’afegeix al que hi va haver divendres en un magatzem de la partida Peixa Sommes. El d’ahir va tenir lloc a la partida de les Canals. Els afectats, que no resideixen en aquest immoble, van explicar a aquest diari que “sobre les 1.30 hores va saltar l’alarma que es dispara quan les càmeres de seguretat detecten alguna presència. Pensàvem que havien estat els gats que tenim al magatzem. Però avui (per ahir) al matí, quan hem vingut, hem vist que havien trencat la tanca perimetral i llançat pedres contra les càmeres”. Val a destacar que el divendres de la setmana passada hi va haver un altre robatori en aquesta partida. Els lladres, encaputxats, van robar diversos objectes, com un matxet.