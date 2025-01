La UdL demana inversió al Govern per iniciar una enginyeria en intel·ligència artificial

La Universitat de Lleida (UdL) té la intenció de crear una enginyeria en intel·ligència artificial i big data i per fer-ho espera comptar amb finançament de la Generalitat. Així ho va plantejar divendres el rector de la UdL, Jaume Puy, a la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, durant una visita a Lleida.

En aquest sentit, va detallar que l’Escola Politècnica Superior i un grup d’empresaris estan molt interessats en la creació d’una titulació relacionada amb la gestió de dades, però va remarcar que per incrementar carreres “calen recursos de la Generalitat”, sobretot per finançar els docents. Puy va reconèixer que la consellera no va adoptar cap compromís respecte a aquesta proposta.

No obstant, va indicar que en un Consell Interuniversitari Montserrat va dir que en el programa electoral socialista inclouen doblar el nombre d’alumnes de titulacions STEAM (acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), per la qual cosa creu que la nova enginyeria s’emmarcaria perfectament en aquesta estratègia.

El rector va defensar també que la nova carrera sobre intel·ligència artificial seria important per al territori i creu que podria atreure més dones, de manera que es podria incrementar el percentatge d’alumnes de les enginyeries, que és baix tant a la Politècnica de la UdL com a nivell general.

Així mateix, va recordar que tenen un projecte per dotar al campus de Ciències de la Salut d’un nou edifici, que té un cost de 9,5 milions i per al qual va reclamar també finançament al Departament d’Universitats.

Per altra banda, també va sol·licitar a la consellera recursos per a més docents per al campus d’Igualada, que el pròxim curs assolirà el miler d’estudiants.

Juan Manuel Santos, honoris causa el 19 de febrer

El proper dia 19 de febrer, la UdL acollirà la cerimònia d’investidura del primer doctor honoris causa conjunt del campus Íberus, format per la Universitat de Lleida i les universitats de Saragossa, La Rioja i Pública de Navarra. Es tracta de Juan Manuel Santos Calderón, expresident de Colòmbia i Premi Nobel de Pau el 2016 pels seus esforços per subscriure un acord de pau amb les FARC i posar fi a una guerra civil que es va prolongar durant més de cinquanta anys.D’aquesta manera, Santos Calderón es convertirà en doctor honoris causa de forma simultània per les quatre universitats citades, en una única cerimònia que se celebrarà a Lleida ja que el rector de la UdL és actualment el president del consorci del campus Íberus.

Portes obertes per a alumnes de Batxillerat i cicles formatius

Per donar a conèixer els estudis que imparteix la UdL, així com les seues instal·lacions, el dia 7 de febrer està programada una jornada de portes obertes per a centres educatius, destinada als estudiants de Batxillerat i de cicles d’FP. Entre les 9.30 i les 13.30 hores als diferents campus, professors informaran sobre les diferents titulacions i estudiants explicaran la seua experiència a la UdL. Les facultats i escoles han preparat activitats, com visites guiades i presentacions.