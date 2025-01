Rebaixen de 9 a 3 anys la condemna a un lleidatà que va lesionar greument el seu nadó: el Suprem considera que no volia fer-li mal

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem (TS) ha rebaixat en sis anys –de nou a tres anys– de presó la condemna a un veí de Lleida de 45 anys que va ser jutjat per maltractament al seu nadó de només 10 dies, al qual va sacsejar l’agost del 2019. Els magistrats han estimat el recurs presentat per l’acusat, representat per Andrea Lombana, de Despatx Moragues, determinant en essència que l’acusat va actuar de manera imprudent però no tenia la voluntat de fer-li mal.

Concretament, el Suprem canvia el delicte que va cometre, passant de lesions greus amb la circumstància agreujant d’abús de superioritat al d’un delicte de lesions greus per imprudència greu. Arran de les lesions, el nen, que ara té cinc anys, va estar més dos mesos ingressat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

El Tribunal Suprem ha anul·lat parcialment les sentències de l’Audiència de Lleida i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que van determinar que hi va haver abús de superioritat, al ser un nadó de només 10 dies, i que l’acusat no podia al·legar inexpertesa perquè ja havia estat pare anteriorment. Malgrat això, la sentència del Suprem, del qual ha estat ponent Pablo Llarena –l’instructor de la causa del procés–, no ha estat unànime.

Dos dels cinc magistrats van emetre un vot particular en el qual consideren que “el recurs de l’acusat va haver de ser íntegrament desestimat” al considerar que “es troba fora de tot dubte que la violència del sacseig devia ser brutal, al punt que li va produir un patent risc vital, per la qual cosa perfectament podria haver mort”.

Tanmateix, s’ha imposat el criteri dels altres tres magistrats, que argumenten, entre altres aspectes, que “no s’han aportat proves que descriguin amb quina intensitat va poder el pare perdre la temperància aquella nit, però cap dels habitants de la casa no ha relatat haver-se despertat per algun crit o episodi colèric”. També indiquen que “la realitat descrita en la sentència d’instància és més compatible que el sacseig o el sotrac del seu cos es perpetrés estant el cap recolzat en alguna cosa o parcialment limitat als seus moviments”.

Per tot això, els magistrats determinen que “ha de concloure’s que les acusacions no van aportar elements probatoris que permetin extreure la conclusió que l’acusat es va representar fermament que el seu comportament podia comportar la causació probable d’unes lesions i que les va acceptar”. La sentència del Suprem ja és ferma.

Pateix un deteriorament neurològic i rebrà 600.000 euros

Els fets van tenir lloc la matinada del 13 d’agost del 2019, quan els pares van portar el nen a l’Arnau de Vilanova, que va activar el protocol per un possible maltractament infantil i va derivar el nadó al Vall d’Hebron, on va estar ingressat més de dos mesos. Va ser donat d’alta el 23 d’octubre, “superant un risc vital crític”.

La sentència del Suprem recull que el nen “ha patit una hipòxia encefàlica i diverses crisis epilèptiques que han causat un deteriorament neurològic que, si bé no permet pronosticar amb certesa en quines deficiències es materialitzarà, sí que li ha produït un retard maduratiu i introdueix un risc moderat-sever d’afectació en la seua capacitat motriu, així com en la seua capacitat cognitiva i la capacitat conductual”.

El tribunal manté per al condemnat el pagament d’una indemnització de 600.000 euros per al seu fill. També li prohibeix comunicar-se o atansar-se a ell durant cinc anys.