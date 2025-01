Creixement meteòric en la venda d'habitatges a Lleida: segueix a l'alça amb el millor novembre des del 2009

Fa diversos mesos que la compravenda d’habitatges a Lleida experimenta un creixement meteòric que no es veia des dels anys previs de la crisi econòmica del 2008 i tot apunta que encara està lluny d’assolir el seu sostre. Prova d’això és que el nombre d’operacions que es van fer el novembre de l’any passat, amb 563, va ser el tercer millor registre des de febrer del 2008, segons va publicar l’Institut Nacional d’Estadística.

Només l’octubre (599) i el gener (572) del 2024 superen les xifres publicades ahir, que és la més alta registrada en un mes de novembre des del 2009. Així mateix, aquestes 563 operacions de compravenda gairebé doblen les que hi va haver en el mateix període de l’any 2023, quan se’n van registrar 376, un 51,7% menys. Un creixement que confirma Lleida com la província catalana en la qual més van pujar les operacions de compravenda respecte al novembre de fa dos anys. Mentre que l’increment a Ponent va ser del 49,7%, a Barcelona va ser del 21% amb 5.529 operacions; a Girona del 5,3% amb 1.168, mentre que a Tarragona les vendes van baixar un 0,6% amb 1.356. En el conjunt de Catalunya hi va haver 8.616 compravendes, un 16,2% més, mentre que a nivell estatal se’n van registrar 54.299, que és un 15 per cent més que l’any 2023.

El president del Col·legi d’Agents Immobiliaris de Lleida, Josep Maria Esteve, va assegurar ahir que “el tancament de l’any ha estat molt bo i es preveu que el 2025 sigui encara millor, les nostres previsions són que es vendran totes les promocions o habitatges que es posin a la venda i, de fet, potser tenim problemes d’oferta si es compleixen les expectatives”.

Pel que fa als motius d’aquesta pujada de les compres de pisos i cases, Esteve ho atribueix a la baixada dels tipus d’interès, “que estan al 2,5% i continuaran descendint”, al fet que “la compra d’un habitatge s’ha tornat un valor refugi, fa que sigui més rendible que el lloguer, els preus del qual s’estan disparant”, i al creixement de Lleida, ja que més de la meitat de les vendes fetes al novembre es van fer a la capital.