Onada de robatoris en cotxes a pàrquings d'escoles i entitats d'esports a Lleida

La ciutat registra diàriament robatoris a l’interior de vehicles. En les últimes setmanes, a més de produir-se casos en diferents carrers també s’han detectat en els pàrquings –siguin públics o privats– de centres educatius i d’entitats esportives. Com va informar SEGRE, el 8 de gener van rebentar cinc cotxes que estaven estacionats al pàrquing que hi ha a les proximitats de l’Aurial Pàdel Indoor, al carrer Alcarràs, al polígon Neoparc. La setmana passada va transcendir que hi va haver dos cotxes forçats al col·legi Sant Jordi, a la partida Montcada. Una altra entitat esportiva, el Club Tennis Urgell, a la partida Balàfia, va advertir la setmana passada els seus socis i els va demanar que no deixin res de valor a l’interior dels vehicles. El president de l’entitat, Óscar Villaverde, comenta que “la setmana passada van robar al cotxe d’una sòcia després de trencar un dels vidres i van sostreure un portàtil i una jaqueta que tenia al maleter”. Davant d’això, afirma que “incrementarem la vigilància, amb més punts de llum i més càmeres perquè és una situació que genera inseguretat”. Villaverde també explica que “la primavera passada hi va haver una dotzena de casos. El club ja va augmentar llavors les mesures de seguretat i fins i tot es feia rondes de vigilància”. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han detingut les últimes setmanes diversos presumptes lladres per robatoris en vehicles, en una situació que els preocupa.

Destrosses al vidre d’una cafeteria en un intent de robatori

El propietari de la cafeteria Santagloria, ubicada al carrer Bisbe Ruano amb la plaça Ricard Viñes, va denunciar ahir davant dels Mossos d’Esquadra un intent de robatori al local. Va explicar que el primer treballador que va arribar a les sis del matí es va trobar el vidre destrossat.

El vidre de la cafeteria va ser destrossat amb una tapa de claveguera.

Al revisar les càmeres de seguretat, van veure que un jove primer va intentar obrir la reixa sense èxit, va marxar i va tornar al cap de poc temps amb una tapa de claveguera amb què va clavar diversos cops al vidre. Va provocar destrosses, però no el va poder trencar.