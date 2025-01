L'epidèmia de grip segueix a l'alça i ara es dispara entre els nens de fins a 14 anys

L’epidèmia de grip segueix a l’alça a la demarcació de Lleida, amb una taxa de 311 casos per cada 100.000 habitants al pla (1.182 casos diagnosticats la setmana passada, un 12,6 per cent més que l’anterior) i de 343 a l’Alt Pirineu i Aran (249 casos, un 6,8 per cent més), segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya. El nivell de transmissió continua molt alt i ara s’ha disparat especialment entre els nens i adolescents. Així, en la franja de 0 a 4 anys el nombre de casos ha passat de 60 a 163 al pla de Lleida, la qual cosa representa un increment del 171,6 per cent, i entre els 5 i els 14 anys han augmentat de 123 a 248, un 101,6 per cent. A les comarques de muntanya, els casos han ascendit un 41,57 per cent entre el primer col·lectiu d’edat i un 130 per cent en el segon. De fet, a la resta de franges el nombre de diagnòstics va baixar respecte a la setmana anterior.

Diversos centres educatius corroboren l’elevada transmissió de la grip entre l’alumnat i en un de la capital van indicar ahir que estan afectats el 25% dels escolars d’Infantil i Primària. En un altre van indicar que hi ha “moltíssims” casos de febre, grip i el virus intestinal que provoca gastroenteritis fins al punt que en alguns grups estan malalts “la meitat”, situació que es repeteix en més escoles. En canvi, en altres centres van assenyalar que tenen poca afectació, només d’alguns estudiants i docents, com sol ser habitual per aquestes dates.

En escoles falta un 25% de l’alumnat i hi ha classes amb la meitat d’alumnes per aquest virus o gastroenteritis

En el conjunt de Catalunya la transmissió de la grip es manté en ascens, al passar en una setmana de 375 casos per cada 100.000 habitants a 439. El subdirector general de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Alertes i Emergències de l’Agència de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, va afirmar ahir que l’epidèmia a Catalunya ha arribat al seu pic però que no l’ha superat encara, i preveu que es podria allargar fins a tres setmanes o un mes abans de tornar a nivells moderats.

Per la seua part, la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària remarca que les infeccions respiratòries conviuen aquest any amb un augment de les infeccions gastrointestinals per norovirus que estan causant gastroenteritis aguda. El grup de treball en malalties infeccioses d’aquesta entitat recomana l’ús de mascaretes per part de persones amb símptomes o diagnòstic als llocs públics d’alta densitat de persones, com en transports i entorns sociosanitaris.