Lleida s'ofereix per regularitzar sensepapers per a la campanya de la fruita

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va oferir ahir a la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, que Lleida aculli una prova pilot per regularitzar les persones que volen treballar durant la campanya de la fruita però no poden fer-ho per “circumstàncies administratives”, com per exemple no tenir papers. Un oferiment que van fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, en una reunió a Madrid, en la qual van demanar estudiar com les persones que es troben en situació irregular podrien acollir-se a aquesta possibilitat que planteja el nou Reglament d’Estrangeria, que entrarà en vigor a finals de maig. Així mateix, Larrosa ja ha demanat reunir-se amb els responsables de la Generalitat perquè també participi en aquesta estratègia, “que hauria de facilitar una dinàmica de treball amb els municipis implicats a la campanya”. Per una altra banda, Larrosa i Enjuanes també van plantejar crear una xarxa d’interès general per atendre aquest col·lectiu de treballadors. Una proposta que també van fer durant la reunió amb la Federació de Municipis d’Espanya (FEMP).