Un estafador accepta 8 mesos seguint el judici des de la presó d'Alacant

Creat: Actualitzat:

“Reconec els fets, demano perdó a la víctima, accepto la condemna i vull agrair al tribunal que m’hagi permès seguir el judici per videoconferència sense haver de ser present a la sala”. D’aquesta forma, un home va acceptar ahir al migdia una condemna de vuit mesos de presó per estafar un lleidatà amb la venda d’un mòbil a través d’un portal de segona mà d’internet. L’acusat no es va asseure a la banqueta sinó que va comparèixer a distància des del centre penitenciari d’Alacant, on compleix condemna per altres estafes, en una estampa poc habitual a l’Audiència, en un judici per conformitat després de l’acord assolit per la Fiscalia, que inicialment sol·licitava tres anys de presó, i la defensa.

El cas es remunta a l’abril del 2020 quan el condemnat va vendre un mòbil a un lleidatà a través d’un portal de segona mà. La víctima li va ingressar 800 euros però mai no va rebre el mòbil. Segons la sentència, que ja és ferma, la víctima li va fer dos pagaments –de 500 i 300 euros– per adquirir el terminal. La venda no va arribar a produir-se i l’acusat només li va tornar 150 euros al cap d’unes setmanes.

La investigació del cas va anar a càrrec del jutjat de Solsona. L’home va quedar condemnat per un delicte d’estafa agreujada per multireincidència –que va ser el que va fer que el judici se celebrés a l’Audiència i no en un Penal– però amb la circumstància atenuant molt qualificada d’anomalia psíquica.

L’home té almenys tres condemnes anteriors per estafa en casos similars a Pamplona, Zamora i Benidorm, a les quals cal sumar la que el manté actualment empresonat. També pagarà una multa de 270 euros i tornarà 650 euros a la víctima lleidatana.