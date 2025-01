Ordenen repetir un judici contra un psiquiatre per estafa a un pacient

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a l’Audiència de Lleida repetir el judici contra un psiquiatre lleidatà, J.R.P.P, que va ser absolt de quedar-se el patrimoni d’un pacient i per a qui la Fiscalia sol·licitava una condemna de sis anys de presó per estafa i apropiació indeguda. El TSJC ha anul·lat la sentència i ha estimat parcialment el recurs presentat pel Ministeri Públic, concretament en el punt que s’havia d’acceptar com a acusació particular a Squarvitae, la societat de serveis assistencials que va adquirir la clínica a l’acusat. El tribunal va expulsar la societat a l’inici del judici oral al considerar que hi havia falta de legitimació. En aquest sentit, el TSJC considera que li va deixar la firma en “completa indefensió”. Per això, acorda la nul·litat de la sentència, deixant sense efecte l’expulsió de l’acusació particular exercida per Squarvitae i ordena celebrar un nou judici amb la seua participació i amb un tribunal amb diferent composició, “ja que a l’estimar la qüestió prèvia, el tribunal va entrar en el fons de l’assumpte, per la qual cosa existeixen serioses raons per considerar que la seua imparcialitat es pot veure afectada”.

En el primer judici, celebrat el març del 2023, la Fiscalia va considerar que l’acusat, “aprofitant-se de la confiança dipositada en ell per la família”, va obtenir la tutela del seu pacient, ingressat a la clínica des de l’any 1981, i amb el lletrat de la família van firmar un contracte vitalici que incloïa, entre altres, la cessió d’una casa de la seua propietat, valorada en 240.000 euros, per sufragar les despeses de la seua estada.

S’haurà de celebrar amb una composició diferent del tribunal, qui va estimar la qüestió prèvia

L’Audiència de Lleida va considerar en la sentència que no havien quedat acreditats els “elements essencials” de l’estafa consistents en l’engany, per la qual cosa va dictar l’absolució. Així mateix, sobre el delicte d’apropiació indeguda del qual també estava acusat, va considerar que s’havia de declarar prescrit, com va sol·licitar la defensa, exercida per Enric Rubio.

El metge ha estat recentment exculpat en un cas similar

■ Val a recordar que a començaments d’aquest mes de gener l’Audiència de Lleida va absoldre aquest psiquiatre per un altre cas, com va avançar SEGRE. Concretament, de la suposada estafa a un pacient –ja mort– de la seua clínica que patia esquizofrènia crònica. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de vuit anys de presó i 219.000 euros de multa al considerar que el facultatiu es va apropiar una propietat –un pis al barri de Poblenou de Barcelona– i de 20.809 euros dels comptes del malalt. El tribunal va al·legar que no hi va haver engany previ ni suficient per induir a error que determinés l’execució d’un acte de desplaçament patrimonial. En aquest sentit, un dels germans del pacient va afirmar que “no hi pot haver cap engany perquè la proposta la vam fer nosaltres”.