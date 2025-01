Plaques solars i millora de la climatització del Rectorat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Infraestructures.Cat va adjudicar ahir a l’empresa Gestión Integral de Instalaciones SL el contracte per millorar la ventilació, calefacció i il·luminació de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) i instal·lar plaques solars fotovoltaiques a la coberta de tres ales de l’edifici, que és la part més nova, construïda als anys vuitanta.

L’actuació ha estat adjudicada per 1.488.112,76 euros, IVA inclòs, i té com a objectiu reduir fins a en un 30% el consum d’energia de l’edifici. Les obres no afectaran l’activitat acadèmica que es fa al Rectorat, ja que s’actuarà principalment a les cobertes i a les sales on hi ha les calderes i els aparells de climatització. Entre les actuacions més destacades figura reemplaçar el sistema actual de calderes de gas per una bomba de calor de quatre tubs que permet recuperar de forma significativa l’eficiència a la producció de calor. També es desmuntaran i substituiran una dotzena de màquines de climatització, que són a l’ala nord-oest del bloc i donen servei a la biblioteca, i se substituiran per aparells més moderns i amb sistemes de recuperació de calor. En relació amb les plaques fotovoltaiques, que es repartiran entre els tres sortints del Rectorat que donen al pàrquing, i se sumaran a les que hi ha en una altra la coberta.

Val a recordar que la UdL és la universitat catalana que més energia produeix a les seues instal·lacions.