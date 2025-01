Un lladre multireincident amb 46 antecedents roba pernils i garrafes d'oli en un súper de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un lladre multireincident, amb un historial delictiu de 46 antecedents, va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra després de robar pernil i garrafes d'oli d'oliva, a més de diners, d'un supermercat situat a la zona de la Mariola de Lleida. Els fets van tenir lloc la matinada d'ahir quan l'individu, de 40 anys, va forçar la reixa de l'establiment i va sostreure el calaix de la caixa registradora juntament amb diversos articles, carregant-los en un carretó.

Gràcies a la ràpida actuació de les patrulles dels Mossos, que van rastrejar els voltants, es va localitzar el carretó del supermercat carregat amb garrafes d'oli davant de l'entrada d'un dels edificis dels Blocs Joan Carles. En accedir al portal, els agents van trobar més garrafes i pernils escampats pel terra, mentre el sospitós fugia corrents escales amunt. Després d'una breu persecució, el lladre va intentar escapar saltant per una finestra de l'escala cap al pati interior, però finalment va ser capturat i detingut.

Ordre de detenció i ingrés a presó

Un cop identificat, els Mossos van comprovar que el delinqüent tenia una ordre de detenció i ingrés a presó en vigor. Amb un total de 46 antecedents, es preveu que passi pròximament a disposició judicial per aquest robatori i, presumiblement, ingressi a la presó en compliment de l'ordre pendent.

Robatori a l'Horta de Lleida

D'altra banda, el dimecres passat, el propietari d'una finca de la partida Caparrella, a l'Horta de Lleida, va ser clau per a la detenció d'un home de 59 anys que estava robant material de la seva propietat. L'amo va sorprendre el lladre mentre tallava tubs de reg dels arbres fruiters amb una radial i, de seguida, va trucar al 112 per alertar del robatori. A més, va bloquejar amb el seu vehicle el camí d'accés a les instal·lacions per evitar la fugida del sospitós.

Ràpidament, una dotació policial que forma part del dispositiu preventiu de seguretat a l'Horta va acudir al lloc i va procedir a la detenció de l'individu. Els agents van comprovar que havia tallat el cadenat del camí d'accés a la finca i l'havia tornat a col·locar per simular que tot estava en ordre. La intervenció immediata tant de la víctima com dels policies va impedir que el lladre tingués temps de forçar els dos magatzems de la finca. Se li van decomissar una serra radial, una bateria auxiliar i diverses eines de treball que duia a la furgoneta.

Augment de la seguretat a les zones rurals

Aquests incidents posen de manifest la necessitat de reforçar la seguretat a les àrees rurals i els establiments comercials de la província de Lleida. Les autoritats treballen per incrementar la presència policial i implementar mesures preventives que dissuadeixin els delinqüents i garanteixin la protecció dels ciutadans i els seus béns.