El Govern no renuncia a tenir nous pressupostos

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, va afirmar ahir a Lleida, en una reunió amb el Fòrum Secore –que integra els principals agents econòmics i socials del territori– que la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat està en marxa, però va remarcar que no renuncien a poder pactar-ne uns de nous, per la qual cosa preveuen tots els escenaris possibles. En tot cas, va subratllar que han de garantir recursos econòmics per assegurar inversions i va apuntar que, sigui com sigui, augmentaran les destinades a generar activitat econòmica.

A més, va assegurar que el lideratge econòmic de Catalunya serà possible si compta amb Lleida. I per a això veu necessari poder disposar d’unes millores infraestructures, com l’Eix Pirinenc, Rodalies i polígons industrials, així com bones connexions a través de la xarxa de dades. També va citar com a prioritari garantir l’aigua i l’energia i reduir les càrregues administratives de les empreses, a més d’apostar pel talent. Així mateix, va destacar el pes de Lleida en el sector agroalimentari i va assenyalar que el Govern té sensibilitat territorial.

Abans de la reunió amb el Fòrum Secore, la consellera va visitar la Paeria i després, el Truck Centre (un gran centre de reparació i manteniment de camions en construcció al polígon Torre Solé) i va participar en un dinar-col·loqui del Fòrum Empresa.