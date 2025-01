La Urbana detecta nou infraccions en divuit inspeccions a autocars escolars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va efectuar aquesta setmana divuit controls a vehicles que es dediquen al transport escolar i de menors, en coordinació amb el Servei Català del Trànsit i la resta de policies de trànsit. Com a resultat del total de revisions va detectar nou infraccions de caràcter lleu. Durant el dispositiu, els agents van fer controls a la Caparrella, Raimat, la carretera de Corbins i la partida Pla de Monsó, especialment en els horaris d’entrada i sortida dels centres educatius. L’objectiu d’aquestes revisions és controlar que els vehicles utilitzats per al transport escolar compleixen tots els requisits de seguretat i administratius.

Les inspeccions es van centrar en aspectes com tenir l’autorització específica per efectuar el servei de transport escolar, la utilització del cinturó de seguretat o de sistemes de retenció infantil, així com l’obligatorietat de disposar d’una plaça per a cada menor, complir les parades i itineraris fixats, disposar d’acompanyant de transport en centres d’educació especial i reservar places pròximes a les portes per a persones amb mobilitat reduïda.

Així mateix, els agents van revisar qüestions relatives concretament en les característiques dels vehicles com per exemple l’antiguitat i que disposessin de les prescripcions tècniques sobre accessibilitat, les assegurances preceptives, el rètol indicatiu de transport escolar i la fitxa tècnica amb el segell que l’acrediti, i la revisió ordinària vigent.