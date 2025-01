La Diputació de Lleida aporta 1,7 milions per al nou pavelló de la Fira

El ple de la Diputació d’aquest dijous debatrà, i amb tota probabilitat aprovarà, atorgar un total d’1.753.399,49 euros a Fira de Lleida per construir el nou pavelló desmuntable, que està pressupostat en 3.243.576,34 euros i el finançament del qual completarà l’ajuntament. L’objectiu de la Fira és tenir-lo llest per a la pròxima edició de Sant Miquel, a finals de setembre. L’expedient va ser tramitat ahir per la comissió de comptes de l’ens provincial i, una vegada sigui aprovat al ple, la Fira podrà disposar d’aquests diners a finals de febrer, que serà quan es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’acord d’aprovació definitiva si durant el període d’exposició pública no s’hi han presentat al·legacions.

Aquest tràmit no s’ha pogut portar a la pràctica fins ara perquè la Diputació havia aprovat el 2023 un conveni per a la construcció d’un pavelló convencional i, a l’optar-se per fer-ne un de desmuntable, va quedar obsolet. Llavors, la Fira va enviar l’11 de novembre de l’any passat un escrit a la Diputació que demanava resoldre administrativament el conveni antic i fer-ne un de nou que inclogui el concepte de “pavelló desmuntable”. El 18 de novembre es va acordar la resolució de l’antic, el 26 es va presentar el nou i la secretaria de la Diputació ho va avalar el dia 29. Tanmateix, no es va poder formalitzar el 2024, de manera que es va incorporar en el pressupost d’aquest any, aprovat aquest mes. I al tractar-se d’un canvi a l’annex d’inversions del pressupost, abans ha de ser aprovat pel ple de l’ens provincial.

El govern municipal vol consensuar el POUM

El govern municipal del PSC va començar ahir les reunions amb l’oposició per consensuar el nou Pla de Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l’objectiu de portar a aprovació els primers tràmits al juny. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, es van reunir amb el cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, i l’edil Anna Florista, i van parlar principalment del desenvolupament de sòl industrial i les grans operacions de futur per al desenvolupament econòmic de la ciutat. Larrosa es va mostrar satisfet pel transcurs de la reunió i va estendre la mà a tots els grups per acordar el pla. “El POUM és un document que lidera el govern però que, evidentment, ha d’estar consensuat amb la resta de grups municipals”, va dir l’alcalde. Per la seua part, Palau va remarcar que des del PP “volem sumar i participar activament en l’elaboració del nou POUM, que definirà el model de ciutat dels propers 25 anys, des del primer dia del mandat hem insistit en la necessitat de treballar conjuntament en els grans projectes de ciutat”. La següent reunió del govern serà amb Junts, que ja ha mostrat predisposició a participar en el POUM.