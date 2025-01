La reforma del Palau de Vidre de Lleida, llesta al març: el 70% dels mil vidres ja estan col·locats

Les obres de reforma del Palau de Vidre avancen a bon ritme i tot apunta que complirà el calendari previst perquè acabin aquest març segons ha confirmat la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias.

Inicialment la rehabilitació, que va començar el setembre del 2023, havia de durar un any, però l’ajuntament va sol·licitar una pròrroga de cinc mesos i mig al ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que finança l’obra amb fons europeus, per les traves burocràtiques en el procés per a la seua adjudicació i els treballs complementaris que va caldre fer per reforçar-ne l’estructura al detectar ciment aluminós i altres deficiències en zones puntuals.

Iglesias va confirmar que “complirem el calendari que ens van donar després d’acceptar la pròrroga” i que ja han col·locat el 70% dels 1.017 vidres que recobreixen l’edifici, de manera que els dos laterals ja estan gairebé complets.

Iglesias va afegir que la següent gran actuació serà la instal·lació dels aparells de climatització a la coberta del pavelló amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions.

Acollirà, a més d’usos firals, un hotel d’entitats, la seu de la Federació Veïnal i un espai de coworking.