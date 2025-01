Acusada d'apropiar-se 91.573 euros de l'empresa en la qual treballava

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys i mig de presó per a una dona acusada d’apropiar-se indegudament 91.573 euros a l’empresa en la qual va treballar entre els anys 2008 i 2020. Està previst que el judici se celebri el dimecres 5 de febrer a l’Audiència de Lleida. El Ministeri Públic considera que la dona és autora d’un delicte d’apropiació indeguda i, a més de la petició de privació de llibertat, sol·licita que indemnitzi l’empresa denunciant amb 91.573 euros i pagui una multa de 2.700 euros. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida.

La Fiscalia considera que la dona es va aprofitar del seu càrrec a l’empresa, on s’encarregava de contractar béns i serveis i firmar factures i albarans, i durant anys va estar suposadament desviant diners als seus comptes o adquirint articles i productes per al seu ús personal.

Així, hauria adquirit eines i aparells d’aire condicionat, entre d’altres, valorats en 32.874 euros que va carregar a l’empresa. Presumptament també hauria desviat 2.782 euros més en diferents operacions. Així mateix, segons l’escrit d’acusació, consta que hi va haver una despesa de 9.690 euros en l’adquisició de vuit telèfons mòbils, una pantalla, dos rellotges i 150 mascaretes, entre altres, per a casa seua.

A més, va contractar una empresa de la seua família per uns suposats treballs que no es van arribar a efectuar. La firma en la qual treballava va abonar 13.718 euros. Finalment, hauria fet compres particulars amb una targeta de l’empresa per valor de 8.270 euros i altres càrrecs personals de 1.191 euros.

Per tot plegat, la Fiscalia considera que la dona és autora d’un delicte d’apropiació indeguda. El cas arriba a l’Audiència de Lleida perquè la quantitat que es reclama és superior als 50.000 euros, per la qual cosa es considera que és agreujat. Si l’import fos inferior, el cas es jutjaria en un jutjat Penal.

Un ludòpata va ser condemnat per ‘robar’ 454.000 € d’una firma

L’Audiència de Lleida va condemnar el febrer de l’any passat a deu mesos de presó un home que va reconèixer que entre els anys 2013 i 2019 va desviar 454.800 euros de l’empresa agrícola de la qual era gestor als seus comptes particulars “per pagar deutes de joc per la ludopatia que patia”. Quan va ser descobert va firmar un document notarial reconeixent el deute i va oferir béns personals per fer-hi front. La Fiscalia, que inicialment sol·licitava una condemna de sis anys de presó, va rebaixar la petició a un any després de considerar que s’havien d’aplicar les circumstàncies atenuants de confessió i reparació del dany. En canvi, l’empresa, que exercia l’acusació particular, va demanar una condemna de sis anys de presó. El tribunal el va condemnar a 10 mesos a l’apreciar els atenuants.