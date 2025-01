La Paeria promou el reciclatge i dona ordres a la Urbana de multar més

Iglesias i Larrosa, amb el cartell que hi haurà als contenidors amb el telèfon per avisar d’incidències. - S.C.D.

L’ajuntament va presentar ahir una campanya per fomentar el reciclatge que anirà acompanyada d’una major vigilància per part de la Guàrdia Urbana, que ha rebut “instruccions precises” per sancionar els incívics que deixin les escombraries fora dels contenidors. Així ho va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va recordar que les sancions per deixar residus a la via pública oscil·len dels 400 als 3.000 euros i va anunciar que pròximament preveuen augmentar l’import mínim fins als 500. “Si volem avançar cap a una ciutat ordenada hi hem de participar tots, no podem tenir permanentment brigades de neteja a les illes de contenidors per tenir-les endreçades”, va dir Larrosa, que va admetre que fins ara hi ha hagut un cert “bonisme” cap a aquests actes.

Per la seua part, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que la campanya consisteix a repartir una guia pels domicilis que informa com reciclar degudament, les sancions que comporta deixar escombraries fora del contenidor i com contactar amb els serveis gratuïts de recollida de voluminosos. Paral·lelament, als contenidors de la fracció resta col·locaran adhesius amb el telèfon gratuït per avisar d’incidències, com per exemple que estiguin plens o envoltats d’escombraries, i del servei de recollida de voluminosos (900 102 042).

A més, Iglesias va remarcar que es podrien reciclar el 85% dels residus que genera la ciutat, però actualment el percentatge és del 37,8% i que per al 2035 s’haurà d’assolir el 65% com a mínim. Va afegir que l’ajuntament paga 4,6 milions d’euros per portar totes les escombraries que no es reciclen a la planta de Montoliu.

El plec del nou contracte del servei de neteja, al febrer

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir que preveuen portar l’aprovació inicial del plec de condicions del nou contracte de recollida d’escombraries i neteja de la via pública al ple del febrer. “L’objectiu és que l’1 de gener del 2026 la ciutat comenci a tenir un servei impecable de neteja i gestió de residus”, va afirmar. També va afegir que estan analitzant amb el consell comarcal del Segrià millorar la gestió de la planta de Montoliu analitzant models de negoci “vinculats a la producció d’energia”.