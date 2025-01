Proposta legislativa perquè el jutge de guàrdia pugui expulsar okupes en 48 hores

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va presentar aquest dimarts una proposta legislativa per modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal (Lecrim) amb la finalitat de permetre que els jutges de guàrdia puguin adoptar com a mesura cautelar l’expulsió dels okupes en un termini màxim de 48 hores sempre que es tracti d’una “okupació delinqüencial” i que aquestes persones no puguin aportar un títol de posses· sió legítima en aquell termini.

Així ho va anunciar el degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, en el II Congrés d’Ocupació Il·legal que va començar a la seu del col·legi a Barcelona i que està coorganitzat amb el Col· legi d’Advocats de Màlaga (ICA Màlaga) i el de Madrid (ICAM). Sánchez va manifestar que, amb aquesta reforma, que hauria de tramitar-se i aprovar-se al Con· grés, seria el jutge de guàrdia l’encarregat de resoldre aques· ta qüestió, independentment que el propietari de l’habitatge okupat “sigui una persona física o jurídica”.

Per això, l’afectat només hauria d’acudir a una comissaria, presentar una denúncia i que, en el cas de Catalunya, els Mossos d’Esquadra portessin a terme les diligències oportunes i les entreguessin al jutge de guàrdia. També plantegen habilitar els presidents de les comunitats de propietaris a presentar denúncia quan el propietari de l’habitatge okupat mantingui una postura passiva i aquesta situació provoqui pro· blemes de convivència.