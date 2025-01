Restablerta la rebaixa del 50% als abonaments de bus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria aplicarà una reducció del 50% en les tarifes dels abonaments de l’autobús urbà de la ciutat que són de la seua competència durant el primer semestre d’aquest any. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va firmar ahir un decret que contempla restablir aquesta mesura a partir d’avui mateix, després que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) hagi publicat el reial decret llei 1/2025, de 28 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria econòmica, de transport, de Seguretat Social i per fer front a situacions de vulnerabilitat, arran de l’acord assolit dimarts entre el PSOE i Junts.

Amb el restabliment d’aquests mateixos descomptes, la T-Jove i la T-Estudiant de la ciutat de Lleida tornen a costar 2,50 euros en lloc de 5, i la T-Nostra B recupera els 1,45 euros en comptes de costar 2,85. La T-Jove inclou deu viatges per a empadronats a Lleida d’entre 13 i 16 anys, així com vuit viatges gratis en dies lectius per facilitar els transbords escolars. Així mateix, la T-Estudiant és per a joves de fins a 25 anys que acreditin estudiar a la ciutat. La T-Nostra B està destinada a persones prejubilades o jubilades a partir de 62 anys, així com a les que tenen una incapacitat absoluta a partir del 65%. La resta d’abonaments per a persones grans, la T-Nostra A i la TTemps, són gratuïtes, i el bitllet senzill continua costant 1,20 euros, ja que queda fora de la rebaixa del 50%.

L’alcalde va firmar ahir un decret d’alcaldia que ordena recuperar els descomptes

Així mateix, el decret preveu que les persones usuàries que hagin adquirit aquests abonaments del transport urbà a Lleida durant el període del 23 al 29 d’aquest mes en què no ha estat vigent la reducció, podran sol·licitar la devolució del 50% de l’import de la tarifa a l’empresa prestadora del servei. L’ajuntament detalla que la compensació s’abonarà mitjançant viatges gratuïts equivalents a l’import que van pagar de més.

Quan el Congrés va rebutjar la pròrroga de la rebaixa del 50% en el transport públic, també va decaure la seua aplicació a les targetes multiviatges que depenen de la Paeria. Les de l’ATM sí que han mantingut aquest descompte.