Acusat d'obligar la seua cunyada, de tan sols 6 anys, a fer-li sexe oral

Publicat per Albert Guerrero

L’Audiència va jutjar ahir un veí de Lleida de 60 anys acusat d’obligar a fer-li sexe oral la seua cunyada, de tan sols sis anys, en uns suposats fets que es van allargar durant quatre anys, fins que la víctima en tenia deu. El processat ho va negar i va afirmar “jo era el dolent de la pel·lícula i era el que posava ordre a casa”. La Fiscalia i la Generalitat –que exerceix l’acusació particular perquè té la tutela de la menor– van sol·licitar que sigui condemnat a 15 anys de presó i a deu de llibertat vigilada com a autor d’un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat amb l’agreujant de prevalença (superioritat), mentre que la defensa va sol·licitar l’absolució per falta de indicis i proves.

Va ser l’escola a la qual anava la menor la que va alertar dels presumptes abusos. Va ser el juny del 2022 després d’una tutoria amb la mare. La mestra va explicar que, “de passada, la mare em va dir que la seua filla mentia i que fins i tot deia que el seu cunyat [la parella de la seua filla gran)] li feia coses. Llavors vaig parlar amb la nena i em va acabar explicant el que li havia ocorregut”. Arran de la denúncia, la Generalitat en va assumir la tutela. Tanmateix, tant la mare de la nena com la seua germana i parella de l’acusat van declarar que la menor menteix. “És una mentidera compulsiva”, va dir la mare.

El tribunal va poder visionar la declaració que la nena va fer davant dels psicòlegs de Justícia –prova preconstituïda–, en què relatava com l’acusat l’obligava que el masturbés i li practiqués sexe oral. En aquest sentit, els pèrits –que la van avaluar quan la menor tenia 11 anys– van determinar que “el relat té tots els marcadors que fan molt probable que hagi patit els abusos, que sigui veraç i compatible amb la situació viscuda”. Van posar èmfasi en el fet que es tracta d’una família desestructurada i que la menor presenta “acceptació de la situació”, “desprotecció per part de la mare” i seqüeles com “dissociació” i una “conducta sexualitzada”. Al seu informe, la fiscal va assegurar que existeixen nombrosos elements que acrediten les agressions sexuals amb la prevalença i va recordar que entre acusat i víctima es porten gairebé 50 anys. En canvi, l’advocat defensor, Marc Torres, va afirmar que no hi ha prou indicis i molts dubtes, per la qual cosa ha de prevaler el principi d’in dubio pro reo−en cas de dubte, es resol a favor de l’acusat.