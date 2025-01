Distinció a empreses i entitats compromeses amb la UdL i Lleida

L’entrega dels premis del Consell Social de la UdL va estar amenitzada per un quartet de corda. - JORDI ECHEVARRIA

El Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL) va entregar ahir els seus premis anuals que reconeixen “l’esforç, l’excel·lència i la constància dels estudiants i el compromís d’entitats, empreses i institucions amb la UdL i la seua contribució al territori”, va destacar el president del Consell, Delfí Rubinat. En la categoria de gran empresa va ser guardonada Vall Companys, entre altres qüestions pel seu impuls de la Càtedra d’Alimentació Sostenible. Carme Chía, directora corporativa de Desenvolupament i Gestió de Persones del grup, va destacar que el seu propòsit és “fa aliments millors per a un món”. Mi Nova Aliança també va ser distingida, en l’apartat d’empreses, i el seu conseller delegat, Gabriel Masfurroll, i va destacar la col·laboració de l’hospital amb la UdL i va apostar per “la formació i la transferència de coneixement”.

En la categoria d’institucions, va ser premiada l’Associació Contra el Càncer a Lleida per la seua implicació en la Càtedra “enfocada a humanitzar la medicina”, aspecte que el seu president, Sisco Maranges, veu imprescindible, igual que la investigació. El Consell Social també va guardonar els serveis territorials d’Educació, sobretot per potenciar la Formació Professional Dual, i el delegat, Ruben Mansilla, va posar en relleu el grau d’Educació Primària Dual de la UdL “pioner a Catalunya”. A més, Narciso Pastor, vicerector d’Infraestructures, va recollir el premi concedit a la comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica de la UdL. Així mateix, el teòleg Armand Puig i Tàrrech, president de l’Agència de la Santa Seu per a l’Avaluació i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques, va recollir el premi d’honor.

Els premis als treballs de final de grau van ser per a Ángel Aragonès, José Ramón Ariza, Pere Banda, Pau Castany, Laia Lacasa i Sandra Miralles i Jordi García Ventura va rebre un accèssit.

El guardó al millor treball de final de màster va ser per a Josep Maria Salvia. Rubinat, que va destacar que el d’ahir va ser el seu últim acte d’entrega de les distincions, ja que al juny acaba el seu mandat, va animar els alumnes a “ser ambaixadors de la UdL”.