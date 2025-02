Els advocats de Lleida reclamen una justícia més ràpida i eficaç

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi de l’Advocacia de Lleida va celebrar ahir la seua festa patronal en honor a sant Raimon de Penyafort, que en aquesta ocasió es va traslladar a Cervera i per primera vegada va tenir lloc fora de la capital. L’acte va ser presidit pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, que va assegurar que “la Llei d’Eficiència Judicial és un gran repte que alhora suposa una oportunitat”. Espalader es va mostrar convençut que contribuirà a agilitzar la justícia i impulsarà la mediació. També va fer referència a la necessitat de treballar per potenciar el català en l’àmbit judicial. “Encara falta molt camí per recórrer”, va reconèixer.

Per la seua part, la degana del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, Antonieta Martí, va posar de relleu la funció del col·legi de “millorar la pràctica legal i garantir la justícia a tothom”. També va reivindicar “una justícia més rapida i molt més eficaç”.

Com és tradició, l’acte va servir per donar la benvinguda als nous lletrats col·legiats que es van incorporar l’any passat (12) amb la imposició de la toga. També es va homenatjar nou advocats que porten 25 anys de professió i quatre que en compleixen 40 exercint l’advocacia: Santiago Alvarado, Ramon Barrufet, Antònia Llobera i Josep Antoni Mercé. Un dels moments més emotius va ser quan es va retre homenatge a un advocat després de mig segle d’exercici professional, Josep Maria Moragues Serna, que va fer aixecar tot l’auditori amb molts aplaudiments.

Així mateix, es va entregar el premi Lo Canyeret a Núria Bolaños pel seu treball L’extinció de la pensió d’aliments dels fills majors d’edat per manca de relació familiar amb l’alimentant. També van prendre possessió del càrrec de la junta de govern els proclamats en la junta del novembre.

L’acte va estar amenitzat amb música de la mezzosoprano Laura Cots i el pianista Marc Castellà.