Abonament mensual de 45 euros per aparcar a zones de baixa rotació de Lleida

La Paeria de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), ha posat en marxa l’abonament mensual de 45 euros per estacionar de manera il·limitada a les zones verdes de baixa rotació.

Aquesta mesura està disponible per als vehicles que paguen l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a Lleida i inclou, a més, 10 viatges gratuïts en autobusos urbans. Té una validesa de 30 dies des del primer ús i es pot adquirir als parquímetres o a través de l’app Blinkay. S’ha de treure un tiquet gratuït a l’aparcar.

La Paeria de Lleida preveu recaptar per la zona blava un 25% més

D'altra banda, el pressupost aprovat per l’ajuntament per a aquest 2025 preveu una recaptació de 7.661.140 euros per l’estacionament en zona blava, un milió i mig més que el que estava contemplat per a l’actual exercici, que eren 6.097.810 euros, la qual cosa suposa un increment del 25,63%. La pràctica totalitat d’aquest augment està motivada per la pròxima ampliació de les places subjectes al pagament del parquímetre.