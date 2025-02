Els Tedax dels Mossos localitzen a Lleida 181 artefactes explosius en un any

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat Tedax dels Mossos d'Esquadra de Lleida va localitzar l'any passat 181 artefactes explosius, la qual cosa representa gairebé la meitat de totes les troballes a Catalunya. La majoria són de la Guerra Civil i es van fer actuacions en més de mig centenar de municipis lleidatans. Ara, estan practicant amb un nou robot d'última generació.

Els especialistes en localització i desactivació d’explosius dels Mossos d’Esquadra, coneguts com a Unitat Tedax-NRBQ, van interceptar el 2024 un total de 181 artefactes a les comarques lleidatanes. Suposen prop de la meitat del total de projectils localitzats en el conjunt de Catalunya només l’any passat, que van ser 375. Malgrat que han passat més de vuit dècades, la immensa majoria continuen sent material bèl·lic de la Guerra Civil. Segons les dades facilitades a aquest diari per la policia catalana, només l’any passat els tècnics van neutralitzar 44 granades de mà; 54 granades de morter; 67 projectils d’artilleria (de 75 mm, 105 mm o 155 mm); tres bombes d’aviació; una granada de fusell i 12 espoletes.

A més, es va retirar d’altres materials explosius, entre els quals destaquen 9,5 quilos de pólvora, 103 detonadors pirotècnics i 42 quilos de dinamita. En total, la unitat de Ponent i Alt Pirineu i Aran va fer 263 serveis ordinaris o planificats i 23 intervencions urgents, en més de mig centenar de municipis.

Es localitzen artefactes en excursions, mentre es busquen bolets o es fan reformes en cases

El cap dels Tedax a les comarques lleidatanes explica a SEGRE que durant els primers anys d’activitat podien arribar a fer una recollida al dia i ara la mitjana és de dos o tres a la setmana. “Solen sorgir amb les excursions, els moviments de terra, obres en habitatges o locals i, també, durant la recerca de bolets”, assenyala.

Insisteix que la majoria és material bèl·lic que continua tenint una càrrega explosiva potent, per la qual cosa insten que, en cas de trobar algun tipus d’explosiu, no es toqui i es truqui immediatament al 112 perquè puguin activar els Tedax. La unitat (amb vuit efectius a l’espera d’incorporar-ne dos més) es desplaça per tot Catalunya de reforç en actes multitudinaris com el Mobile World Congress o en operatius a l’Aeroport del Prat.

Incorporació de dos robots més flexibles i d’última generació

A finals de l’any passat, els Mossos d’Esquadra van incorporar dos nous robots d’última generació (de mig milió d’euros cada un) especialitzats en la desactivació d’artefactes explosius destinats a la lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Actualment i durant un mes, un d’aquests robots està en mans dels agents de la unitat lleidatana dels Tedax per fer pràctiques. Expliquen a SEGRE que són molt més lleugers que els que tenen ara i disposen de geometria variable, que consisteix que l’ample del robot s’adapta a les necessitats de cada espai on han de treballar. Per exemple, poden reduir la seua mida per accedir als passadissos d’un tren, un avió o un autobús. Així mateix, compten amb un sistema que els permet pujar escales i es poden controlar de forma remota a una distància més gran dels que tenen ara. Al respecte, assenyalen que podrien utilitzar-se també a l’hora d’inspeccionar plantacions de marihuana si es detecta que hi pot haver “trampes” contra l’actuació policial, com va passar el 2021 en una intervenció a Alcoletge, quan un artefacte que disparava cartutxos va ferir a la cama un mosso. Els robots són de la marca Aunav Neo HD, amb seu a la localitat oscenca de Binèfar, i la seua adquisició està cofinançada amb fons europeus.Suponen un avenç tecnològic per a la unitat, la més antiga del cos.