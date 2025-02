Detingut un lladre amb 25 antecedents pel robatori violent de tres mòbils a Lleida en dues setmanes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un jove de 21 anys amb 25 antecedents com a presumpte autor de tres robatoris amb violència i intimidació comesos en un període de setze dies a la capital del Segrià. Segons informa la policia, l'arrestat abordava altres joves a la via pública per robar-los el telèfon mòbil.

El primer dels assalts va tenir lloc el 10 de gener, quan va agredir un jove al carrer Girona per sostreure-li el mòbil. El 22 de gener, va intimidar una dona al carrer la Palma i, la matinada del 26 de gener, va arrabassar el telèfon d’un ciutadà al carrer Bonaire, fent-lo caure a terra i causant-li lesions al cap.

Gràcies a la investigació, els agents van identificar l’autor i el van detenir al carrer Lluís Companys aquest dimarts al vespre. La policia manté la investigació oberta i no descarta que pugui estar implicat en altres delictes. El detingut passarà pròximament a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.