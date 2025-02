Pista de gel o zona de lleure, propostes per a la vella estació d'autobusos de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Una pista de patinatge sobre gel, d’atletisme, un centre comercial o una gran zona de lleure i de jocs infantils són només algunes de les propostes que alumnes de Primària i Secundària de la ciutat han plantejat per transformar la vella estació de busos del carrer Saracíbar. “M’agrada molt patinar sobre gel a la plaça Sant Joan durant l’hivern, i a l’antiga estació es podria construir una pista per a tot l’any”, proposa Hiba, que cursa cinquè a l’escola Minerva. Per la seua part, la Cel, alumna de sisè a Països Catalans, considera que podria acollir un poliesportiu o “diferents espais perquè puguin gaudir totes les persones, com restaurants i àrees de jocs tradicionals com les bitlles”. Dividir l’espai en diferents zones també és l’opció preferida del Pau, alumne de tercer d’ESO al col·legi El Carme. “Es podria dividir en una sala esportiva, un bar i altres serveis perquè tots puguem gaudir d’aquest espai”, afirma. Einarr, que també cursa tercer a l’institut Maria Rúbies, opina que “els joves necessitem més espais per socialitzar, i amb només unes taules i unes cadires podríem utilitzar l’estació per dirigir jocs de rol”.

El plenari de la infància i l’adolescència, format per 52 alumnes de cinquè i sisè de Primària i uns altres quaranta d’ESO de tretze escoles i deu instituts de la ciutat, participa en el procés participatiu Imaginem que hi ha en marxa per definir els nous usos del vell baixador i del marge esquerre de la canalització. Una trentena d’escolars van assistir ahir a una visita als dos espais juntament amb els regidors d’Educació, Xavier Blanco, i de Participació, Roberto Pino.

“Al riu hem plantejat instal·lar llums antimosquits de llum ultraviolada, perquè durant l’estiu ens piquen bastant”, explica el Pau, que afegeix que “la zona és inundable i no s’hi pot construir, per la qual cosa creiem que la millor opció seria posar parades mòbils de restauració”.

Finalment, malgrat que els alumnes de Primària no han fet propostes concretes sobre la canalització, la Cel opina que “hi hauria d’haver més manteniment perquè algunes parts estan brutes”.