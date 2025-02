Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha fet un pas significatiu en el tractament de la lumbàlgia amb la introducció de la tècnica exoscòpica microquirúrgica en el seu servei de Neurocirurgia. Aquesta innovadora intervenció, implementada a començaments de 2024, utilitza càmeres d’alta definició i pantalles de gran format per proporcionar una visió tridimensional precisa durant la cirurgia, millorant significativament l’experiència tant per als cirurgians com per als pacients.

Segons informa l’Institut Català de la Salut (ICS), aquesta nova modalitat quirúrgica ha demostrat "excel·lents resultats en una desena de pacients" des de la seua implementació. El neurocirurgià de l'Arnau Milton Martínez-Madrigal destaca que la tecnologia "permet tenir en un sol aparell visions de microscopi i de mida real amb un gran nivell de detall i en 3D, la qual cosa facilita una precisió sense precedents durant les intervencions.

Avantatges de la cirurgia exoscópica en el tractament de la lumbàlgia

La tècnica presenta múltiples beneficis per als pacients que pateixen de malalties lumbars cròniques. Entre els principals avantatges destaquen la menor inestabilitat de la columna vertebral postintervenció, una reducció significativa del dolor postoperatori i un risc minimitzat de sagnia durant el procediment. Aquesta aproximació mínimament invasiva permet una recuperació més ràpida i un menor temps d’hospitalització.

La implementació d’aquesta tecnologia representa un avenç significatiu en el tractament de patologies de la columna vertebral a Espanya. L’Hospital Arnau es posiciona així a l’avantguarda de la neurocirurgia moderna, oferint alternatives menys invasives i més efectives per al tractament de la lumbàlgia, una condició que afecta milions d’espanyols anualment.

L’exoscòpia microquirúrgica és una tècnica quirúrgica avançada que combina la precisió del microscopi tradicional amb la versatilitat de la cirurgia endoscòpica. El sistema utilitza càmeres d’alta definició que projecten imatges ampliades en pantalles de gran format, permetent a l’equip quirúrgic treballar amb una visió tridimensional detallada del camp operatori sense necessitat d’utilitzar el microscopi convencional.