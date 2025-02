Arxivada la denúncia contra Pueyo, Postius i Freixanet per Torre Salses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Comptes ha dictat una resolució en la qual arxiva la denúncia presentada en el seu dia per Promenade Lleida, promotora del parc comercial de Torre Salses, contra el llavors alcalde Miquel Pueyo i els qui eren primer i segon tinents d’alcalde, Toni Postius i Jordina Freixanet, respectivament, per presumpta responsabilitat comptable. En concret, declara “no haver-hi lloc a la incoació del procés judicial comptable en el procediment de reintegrament per abast”. La instructora del procediment ja va concloure que no existia responsabilitat comptable dels tres denunciats en cap dels dos supòsits denunciats per la promotora de l’àrea comercial. Un era negativa de l’ajuntament a executar el desdoblament de l’avinguda Víctor Torres i la prolongació del carrer Francesc Bordalba al no exigir-li els 1,4 milions que havia d’aportar per a això. I la segona, la contractació per part de la Paeria del Col·lectiu Ronda per assessorar-lo en la lluita contra la corrupció quan segons l’empresa l’únic final era ajudar-lo a frenar la tramitació del projecte de Torre Salses. En el primer cas, la instructora va determinar que no hi va haver cap perjudici per a les arques públiques, i Promenade no va al·legar. Sobre el Col·lectiu Ronda, va concloure que havia analitzat qüestions urbanístiques i que “les finalitats a què es van destinar els fons entren dins de la legalitat i de les funcions pròpies de l’entitat local”. En aquest punt, l’empresa sí que va presentar al·legacions, que han estat desestimades. La interlocutòria dona quinze dies per recórrer per la via contenciosa i Promenade estudia si ho fa o no.

Pueyo va afirmar que “és una satisfacció personal i política molt gran que quedi clar que les acusacions de Promenade eren falses i només buscaven provocar-nos angoixa i a les nostres famílies”. Freixanet, actual portaveu d’ERC, va dir que “darrere de la querella i la denúncia al Tribunal de Comptes només hi havia voluntat intimidatòria”. “Promenade ha guanyat temps i ha aconseguit el seu objectiu, tirar endavant el pla Torre Salses amb el beneplàcit del govern actual”, va afegir. Postius també va expressar satisfacció.