La matrícula de graus i màsters baixarà a mil euros el curs vinent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Universitats igualarà i reduirà al preu més baix els graus i els màsters que habiliten per exercir una professió a partir del curs que ve. Una rebaixa que ja estava prevista en el pressupost de l’anterior Govern, però que no es va poder portar a terme per la impossibilitat d’aprovar els comptes. La mesura va ser anunciada ahir per la consellera, Dolors Montserrat. Actualment, en els graus i màsters d’experimentabilitat baixa (com per exemple Dret, Filologia, Filosofia o Magisteri) el preu del crèdit és de 17,69 euros, mentre que als de mitjana i alta (com a Biotecnologia, Medicina, Infermeria o les enginyeries) és de 18,46. Això significa que a partir del curs vinent un grau o un màster costarà 1.061,4 euros per curs tenint en compte que una carrera de quatre anys té una càrrega de 240 crèdits, que són 60 per any. En els màsters que no són habilitants per exercir una professió es preveu que la rebaixa sigui del 30%. Montserrat, que va remarcar que l’objectiu és garantir “una educació superior més equitativa”, va afegir que treballen per implementar més mesures, com els ajuts per a famílies monoparentals. Paral·lelament, la consellera va enviar un missatge de tranquil·litat als estudiants que aquest any s’examinen de la selectivitat, ja que es canvia per adaptar-la a la llei estatal. “Els alumnes no haurien de patir”, va assegurar, i va recordar que hi ha un model únic d’examen per matèria i que el 30% de preguntes seran opcionals. “S’està treballant per fer aquestes explicacions les vegades que faci falta, que estiguin tranquils. El Batxillerat que estan fent ara és adequat al model d’examen que s’ha preparat”, va dir Montserrat, que va recordar que aquests exàmens han estat validats per aproximadament 16.000 professors.

La consellera va afegir que estan dissenyant un pla plurianual per finançar les universitats i que garantiran “el finançament del quart any dels contractes doctorals durant tota aquesta legislatura”. També va definir el sistema d’investigació català com un dels més potents d’Europa.