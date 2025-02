Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La família d’un exalumne de l’acadèmia LM Idiomes, que va tancar de forma sobtada a principis d’any amb un deute d’uns 435.000 euros, denúncia que aquest mes li han cobrat dos vegades la quota mensual de 66 euros. “Al gener la van continuar cobrant i vaig tornar el rebut, però aquest mes me l’han cobrat doblada i no entenc per què. Hem pogut recuperar els diners sense problemes, però no em sembla normal”, explica l’afectada. Així mateix, denúncia que “només rebem un dels dos llibres que paguem, i amb molt retard”.

Una altra persona va denunciar al gener que li van cobrar la mensualitat quan el centre ja estava tancat. L’advocat de l’acadèmia, Jaume Moll, va assegurar llavors que aquests casos “són puntuals i molt esporàdics”, i va explicar que “es va donar l’ordre als bancs de parar tots els càrrecs, però que amb algun hi ha hagut incidències i no s’ha pogut evitar”.

L’acadèmia LM, que comptava amb tres centres de la ciutat, va deixar ‘penjats’ als seus més de 500 exalumnes i als seus 35 treballadors el 3 de gener quan els va anunciar via WhatsApp que no reprendria les classes passades les festes de Nadal.