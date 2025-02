Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El responsable del gimnàs Anytime Fitness del Parc de l’Aigua, Lluís Josep Rodríguez, assegura que “s’han tornat els imports percebuts íntegrament a tots els socis que han sol·licitat per escrit la seua baixa, han entregat la seua clau i han presentat un certificat de titularitat bancària”, en relació amb els quals han demanat la baixa pel retard en la seua obertura. Va precisar que no tots van pagar 84,90 € per la primera quota i la clau, perquè hi ha els qui van abonar “únicament 35 € en promoció i altres que han pagat un import major” en contractar un programa més complet.

Va afirmar que el seu personal atén diàriament “totes les queixes presencials, respon a les trucades, missatges per xarxes socials i correus rebuts amb les peticions dels socis” i que “no bloqueja el Whatsapp business en cap moment”, en resposta a afectats que denuncien problemes per ser atesos o que els han bloquejat el Whatsapp.

Va detallar que el gimnàs compta “amb 39 ressenyes a Google amb valoracions diferents” i que les obres s’han retardat per les negociacions amb la comunitat, per la negativa a compartir instal·lacions comunitàries, per la substitució de la direcció d’obres i la dificultat de contractar subministraments bàsics, però que ha aconseguit ampliar el seu recinte i gairebé triplicar la superfície disponible fins els 1.800 m²”. Indica que “a inicis d’estiu de 2023” van obrir l’oficina de prevenda, però l’obra no va començar l’agost d’aquell any.