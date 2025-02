Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Regidoria de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Lleida ha implementat diverses accions innovadores per reforçar el comerç local i millorar els serveis a la ciutadania. En el marc d’aquestes noves iniciatives per potenciar la competitivitat del sector comercial i de l’hostaleria de Lleida, s’ha implementat la iniciativa Compra a Lleida, un xatbot basat en intel·ligència artificial dissenyat per agilitzar tràmits, facilitar recerques i respondre consultes dels usuaris. A més, aquesta eina permet donar visibilitat als negocis locals, ja que pot recomanar establiments en funció de les característiques sol·licitades pels usuaris.

A fi de comprovar-ho hem fet una sèrie de preguntes senzilles al xatbot com "On puc trobar una merceria" o "A quin taller puc portar el meu cotxe", algunes de les quals respon parcialment. Però com es pot apreciar en la imatge superior, en la majoria dels casos el xatbot indica que "no tinc bastanta informació per respondre a aquesta pregunta".

El grup municipal d’ERC ha criticat la “falta d’efectivitat” de Compra a Lleida. La portaveu Jordina Freixanet ha denunciat que, malgrat la inversió de 15.000 euros en el seu desenvolupament, el sistema ofereix respostes limitades i insuficients a moltes de les consultes que rep.