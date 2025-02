Detinguts dos homes per un robatori amb força a l’Horta de Lleida

Eines que portaven els presumptes lladres i que havien estat sostretes d'una finca de l'Horta de Lleida.Cedida per la Guàrdia Urbana de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest dimecres dues persones per un presumpte robatori amb força a l’Horta. Els fets van tenir lloc al migdia quan la patrulla de l'Horta va ser alertada per veïns de la zona que dos individus havien saltat la tanca d'una propietat a la partida Balàfia. Els veïns van relatar que havien vist dues persones saltant una tanca i colant-se en una finca. Al lloc, els agents van localitzar un dels sospitosos el qual, en escorcollar-lo, van comprovar que portava diverses eines que s'utilitzen al camp de les quals no va poder justificar-ne la procedència. En fer les pertinents comprovacions, els agents van descobrir que havien estat sostretes d'una altra finca.

La Guàrdia Urbana va seguir buscant el segon sospitós que, finalment, van localitzar i detenir a les 21.30 al Barri Antic com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.