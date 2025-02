Rematada a unes bones rebaixes a la Zona Alta de Lleida

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Zona Alta va celebrar ahir el primer dels dos dies de la 22a edició del Mercat de les Rebaixes, que segons els comerciants ha començat amb registres positius i un bon nivell de vendes. D’aquesta manera preveuen culminar una campanya de rebaixes d’hivern en la qual la facturació ha estat millor que l’any passat. Ahir, la plaça Ricard Viñes va ser el centre neuràlgic, mentre que avui les parades, decorades amb ornaments dedicats a Sant Valentí, només estaran ubicades davant de les botigues. La majoria dels descomptes que ofereixen la vintena de parades, molt freqüentades durant bona part del dia, oscil·len entre el 20% i el 40% encara que n’hi ha alguns que arriben fins al 70%.

El president de l’Associació de Comerciants de la Zona Alta, Josep Bellera, va expressar el desig que el mercat representi un bon tancament de la temporada d’hivern, indicant que ha registrat “un petit creixement respecte a l’any anterior’’ amb una bona campanya de rebaixes.

La regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, que va visitar el mercat, el va definir com “una activitat consolidada’’, valorant que ajuda a impulsar el comerç local i dinamitzar el barri.

Una portaveu de l’associació va destacar que el Mercat de les Rebaixes va tenir un dels millors inicis de totes les seues edicions a causa de la satisfacció expressada tant pels comerciants com pels veïns. També va remarcar que les bones condicions meteorològiques van afavorir l’activitat comercial, no només a la plaça Ricard Viñes, sinó també als carrers on hi havia parades, com Bisbe Ruano i Doctor Fleming.

El mercat viu avui el segon i últim dia coincidint amb Sant Valentí i des de l’Associació de Comerciants de la Zona Alta asseguren que “serà un tancament dolç” a causa del repartiment de caramels en diferents establiments i també per l’ambientació dels locals, amb ornaments de color roig i cors.