Junts insta la resta de partits a abordar la multireincidència i a "no mirar cap a un altre cantó"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat aquest dissabte el "lideratge" de la formació en la lluita contra la multireincidència i s'ha mostrat confiat que la proposició de llei que van presentar al Congrés per combatre-la tiri endavant. Segons Turull, això no es resoldrà "mirant cap a un altre cantó" ni parlant-ne "per atiar el foc o per recrear-se en el problema". Per això, ha deixat clar que Junts vol centrar-se en "la solució del problema" i que "no hi hagi ningú que pugui tenir la percepció d'impunitat". Junts ha celebrat a Lleida una jornada sobre la multireincidència on han participat la diputada al Congrés Marta Madrenas; la diputada al Parlament, Anna Feliu, o la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera.