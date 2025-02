FormaOcupa tanca amb més de 8.000 visitants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’última edició del saló FormaOcupa, que ha acollit des de dijous 75 empreses i entitats relacionades amb la formació i l’ocupació als pavellons de la Fira, va tancar ahir amb un balanç d’uns 8.000 visitants de la ciutat, de la província i d’Andorra. Hi va haver una setantena d’activitats, entre demostracions, xarrades, jornades i tallers. El director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, va afirmar que les dos potes de l’“èxit” d’aquesta edició “han estat la reestructuració organitzativa i l’estreta col·laboració entre totes les institucions i entitats”. El saló va registrar una notable ampliació de la superfície en aquesta última edició, així com d’horaris i dies, ja que mai s’havia prolongat durant tres jornades. Per la seua part, la Diputació va destacar que 2.000 estudiants es van beneficiar del transport gratuït que va facilitar perquè poguessin assistir al certamen.